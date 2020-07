Antikörper-Studie in Deutschland zeigt sehr wenig Durchseuchung

Die Uniklinik in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen hat Blutspender auf Covid-19 Antikörper untersucht. Das Ergebnis: Bei 29 von mehr als 3.000 Blutspendern in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen wurden Antikörper gegen das SARS-CoV-2 Virus nachgewiesen.

"Weil ein hoher Anteil der Covid-19 Erkrankungen milde oder unerkannt verläuft, war die Dunkelziffer der tatsächlichen Infektionszahlen bisher eine Unbekannte für uns", erläutert Institutsdirektor Prof. Dr. Cornelius Knabbe.

"Die Ergebnisse unserer Studie lassen jetzt Rückschlüsse auf einen mit knapp ein Prozent eher niedrigen Durchseuchungsgrad der Bevölkerung in den untersuchten Bundesländern zu."

Hot-Spots weisen viel höhere Immunität auf

Im Vergleich dazu hatten in österreichischen Hot-Spot Regionen wie Ischgl laut einer Studie bereits 42 Prozent der Untersuchten Kontakt mit dem Virus und wiesen Antikörper auf. Hier wurden 1.473 Pesonen getestet.