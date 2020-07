Handel: Coronakrise schürt Preisschlacht

Die Coronakrise heizt die Preisschlacht im heimischen Lebensmittelhandel weiter an. "Die Aktionitis ist fast schlimmer als sie vor drei, vier Monaten war", sagte Hofer-Chef Horst Leitner im Gespräch mit der APA. Die Supermarktkette Spar hat in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Preisaktionen den Rewe-Konzern (u.a. Billa, Merkur) als Marktführer überholt.

Der Großteil der Marktteilnehmer habe während des Corona-Lockdowns den Warenpreis nicht in den Vordergrund gestellt, so der Hofer-Generaldirektor. "Drei, vier Wochen später ist das Preisargument sehr wohl wieder in den Vordergrund gerückt." Durch weiteres Filialwachstum oder mehr Preisaktionen will der Lebensmitteldiskonter in Österreich jedoch nicht mehr Marktanteile dazugewinnen. Der Marktanteil schwankte in den vergangenen fünf Jahren zwischen 20,5 und 20,9 Prozent. Mit 530 Filialen und 12.000 Mitarbeitern machte Hofer im vergangenen Jahr hierzulande einen Umsatz von 4,3 Mrd. Euro.