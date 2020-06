Umsatzentgang in Milliardenhöhe im Handel

Österreich rangierte mit den Umsatzrückgängen im April etwa im Durchschnitt der EU-Länder (18,0 Prozent). Während die Einbußen in Staaten ohne komplette Schließungen (Finnland/minus 0,7 Prozent, Schweden/-3,4), Niederlande/-5,8) sowie auch in Deutschland (9,0) im einstelligen Bereich lagen, fielen sie in den von COVID-19 massiv betroffenen Ländern extrem aus. So lagen die Rückgänge in Spanien, Frankreich und Italien im Vergleich zum April 2019 zwischen 29,8 und 32,8 Prozent.

KMUs

Die Aussichten für die nächste drei Monate werden bei den österreichischen Unternehmen je nach Branche unterschiedlich eingeschätzt, scheinen jedoch insgesamt trüb. Denn 55 Prozent der Befragten erwarten laut KMU Forschung Austria keine Veränderung, also keine Verbesserung der Situation, 28 Prozent gehen sogar von einer weiteren Verschlechterung der Geschäftsentwicklung aus. Nur 17 Prozent rechnen mit einer Wende ins Positive.

Die schwierige Situation halte an, bilanzierte Wolfgang Ziniel von der KMU Forschung Austria. "Die Herausforderungen werden Ende 2020 und Anfang 2021 ganz besonders sichtbar werden."