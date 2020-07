Coronavirus: Kind in städtischem Sommercamp in Wien erkrankt

In Wien gibt es nun den ersten - zumindest bekannt gewordenen - Coronavirus-Fall in einem Sommercamp: Ein Kind in einem städtischen Sommercamp ist positiv auf Covid-19 getestet worden, bestätigte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabes am Samstag entsprechende Informationen.

Konkrete Auswirkungen hat dies auf die Gruppe, in der das Kind betreut wurde. Laut APA-Informationen wurde die Gruppe vorübergehend geschlossen. Alle direkten Kontaktpersonen des erkrankten Kindes wurden abgesondert, sprich unter Quarantäne gestellt. Das Sommercamp per se wird fortgeführt.

Insgesamt hat es in den vergangenen 24 Stunden in der Bundeshauptstadt 42 neue Coronavirus-Fälle gegeben. Damit sind bisher 4.780 Erkrankungen bestätigt, wie es in einer Aussendung des medizinischen Krisenstabes der Stadt hieß.