Quarantäne für Spanien-Rückkehrer: Briten schockieren Madrid

Betroffen seien vor allem Saisonarbeiter in der Landwirtschaft und Besucher von Nachtlokalen, hieß es. Aber auch Familienfeiern, Beerdigungen oder Geburtstagsfeiern haben zu einer neuen Welle von Corona-Infektionen in dem südeuropäischen Land geführt. In der Vorwoche wurden jeden Tag zwischen 30 und 40 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert und mit der Krankheit diagnostiziert. Die Reproduktionszahl liege seit zwei Wochen über 1. Experten des Gesundheitsinstituts Carlos III. schätzen sie auf 1,3.

Rund tausend neue Ansteckungen pro Tag

Knapp tausend neue Ansteckungen erfolgen laut Gesundheitsministerium derzeit innerhalb von 24 Stunden. Besonders besorgniserregend ist die Situation in einigen nordöstlichen Regionen Spaniens.

Die neuesten Zahlen sind weit entfernt von den täglich 2.000 Personen, die im April in Krankenhäusern eingeliefert wurden, als der „Höhepunkt“ der COVID-19-Pandemie in Spanien erreicht wurde und die Intensivstationen überfordert waren.

Manche Offizielle sprachen dennoch bereits von einer „zweiten Welle“. Man habe die Situation aber immer noch im Griff, ist man sich beim Gesundheitsministerium sicher. Viele spanische Regionen haben deshalb in den vergangenen Tagen die Menschen wieder aufgefordert, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Im Norden Spaniens, besonders in Barcelona, gelten seit kurzem wieder verstärkte Corona-Maßnahmen.