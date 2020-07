Corona auf Mallorca: Der Ballermann macht zum zweiten Mal dicht

Trotz geschlossener Lokale sollen Mittwochabend noch einige hundert Menschen am Strand gefeiert haben - einen Tag später kommt dank eines massiven Polizeiaufgebots erst gar keine Partystimmung auf - fünf Einsatzfahrzeuge, darunter zwei Arrestantenwagen, signalisieren deutlich, dass eine Null-Toleranz-Politik gefahren wird.

Absurde Flugregeln

Das die Pandemie mitunter für absurde Situationen sorgt, zeigte schon der Flug von Wien über Barcelona nach Mallorca: Während am Wiener Airport (beinahe) Business as usual herrschte, war der Flughafen in Barcelona gähnend leer.

Im Flieger waren die Mittelsitze der Reihen besetzt - man saß also stundenlang Schulter an Schulter mit wildfremden Menschen. Das Aussteigen erfolgte dafür Sitzreihe für Sitzreihe, damit ja genügend Abstand gehalten wurde.