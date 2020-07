Weltärztebund-Chef fordert Quarantäne für Ballermann-Urlauber

Menschenmassen, dicht an dicht, drängten sich am Wochenenden durch die Party-Hotspots auf Mallorca. Vor allem deutsche Touristen in Feierlaune, als gäbe es kein Corona: "Chaos", titelte die Regionalzeitung Ultima Hora am Sonntag.

"Wir müssen sehr aufpassen, dass der Ballermann nicht ein zweites Ischgl wird", sagte der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Er hätte auch "Gütersloh" sagen können, aber angesichts der vielen Landsleute, die auf die Abstandsregel von eineinhalb Metern genauso pfiffen, wie auf eine Maske, schien das ablenkende Bild vom Alpen-Wuhan wohl gelegener.

"Die Gefahr einer zweiten Wellen ist real. Wir sollten wachsam bleiben und sollten nicht übermütig werden", warnte Spahn. Frank Winkler, Sprecher des Nachbarschaftsvereins Playa de Palma, wurde gegenüber der ARD-Tagesschau deutlicher: "Ich verstehe diese Art von Touristen nicht, die hierher kommen und einfach so tun, als wäre nie irgendetwas passiert. (...) Es ist einfach verantwortungslos. Und das lässt natürlich die Deutschen auch in einem sehr schlechten Licht dastehen."

Auch zahlreiche Gesundheitsexperten haben umgehend Konsequenzen gefordert, darunter der Vorstandsvorsitzende des Weltärztebunds, Fank Ulrich Montgomery. Man müsse den Menschen sagen: "Wer heute nach Mallorca fährt, der läuft durchaus Gefahr, wenn er wiederkommt, erst einmal in Quarantäne zu müssen", so Montgomery. Einen "normalen" Urlaub werde es laut ihm in diesem Jahr nicht mehr geben.