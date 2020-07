Der alte, neue Alltag hinter der Maske

Warum sind andere Handelsbereiche oder die Gastronomie diesmal ausgenommen?

Die Bundesregierung begründete das grob zusammengefasst so: Die Maskenpflicht gilt an jenen Lokalitäten, die man regelmäßig aufsuchen muss. Darunter fällt also ein Supermarkt, um Lebensmittel zu besorgen, aber nicht zwangsläufig ein Modegeschäft oder Einkaufszentrum per se. Die Maskenpflicht in allen geschlossenen öffentlichen Räumen wurde nicht wiederbelebt.

Wo musste bisher noch Maske getragen werden?

In öffentlichen Verkehrsmitteln, Apotheken und Arztpraxen. Außerdem dort, wo der Ein-Meter-Abstand zu haushaltsfremden Personen nicht eingehalten werden kann, etwa bei Demos oder Veranstaltungen in Räumen abseits des eigenen Sitzplatzes. Die Maskenvorschrift für Kunden wie Mitarbeiter gilt auch bei Dienstleistern, Friseur- oder Kosmetikbetrieben.