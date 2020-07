Rückkehr zur Maskenpflicht: "Besser, man hätte sie immer tragen müssen"

Eine Frau stürmt am Mittwochvormittag in den Lidl in der Wiener Vorgartenstraße, ein paar Sekunden später kommt sie wieder heraus – mit einer Maske in der Hand. Der Mund- und Nasenschutz, der ab Freitag in Supermärkten, in Post- und Bankfilialen wieder getragen werden muss, liegt hier immer noch gratis auf. „Ich hatte keine mehr und am Freitag könnten sie schnell vergriffen sein“, sagt die Frau im Vorbeigehen.

Den meisten scheint es aber anders zu gehen: Schon am Mittwoch tragen viele Supermarkt-Kunden wieder eine Maske, manche haben wohl nie damit aufgehört.

Als Anfang April zum ersten Mal die Maskenpflicht in Supermärkten ausgerufen wurde, herrschte noch große Aufregung: Wo bekomme ich eine Maske her, wie viel darf sie kosten, wie setzt man sie richtig auf und warum läuft die Brille ständig an – das waren die großen Fragen. Heute sehen die meisten der erneuten Einführung gelassen entgegen.