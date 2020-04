Maskenpflicht: Einige Supermärkte verlangen bereits Geld

Wien-Leopoldstadt, kurz nach 8 Uhr früh. Eine ältere Dame will den Penny-Markt in der Ausstellungsstraße betreten, sie hat keine Maske dabei. Ob sie denn eine haben kann, fragt sie einen Angestellten. "Wir haben in der letzten Woche gratis verteilt, nun müssen sie eine kaufen", sagt der Angestellte.

3 Stück kosten 3 Euro.

Die Frau ist irritiert, will weggehen - da greift der Filialleiter ein und gibt ihr eine, die eigentlich für die Mitarbeiter gedacht ist.

Rewe erklärte Montagfrüh: Eine Maske solle künftig einen Euro kosten, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Masken in Zeiten wie diesen ein wertvolles Gut sind. Bei anderen Supermärkten dürfte das aktuell (noch) kein Thema sein. Auch ist unklar, ob das rechtlich in Ordnung ist.