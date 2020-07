Maskenpflicht: Kritik von Kärntens Landeshauptmann

Michael Ludwig (SPÖ), Bürgermeister von Wien, reagierte mit Lob für die Stadt auf die Frage nach der Maskenpflicht. Man sei als Metropole im europäischen Vergleich bisher sehr gut durch die Krise gekommen. Was die Pflicht angeht, müsse man mit den Gebietskörperschaften eng zusammenarbeiten, "damit keine Irritationen in der Bevölkerung entstehen".

Positiv sieht man die Maskenpflicht in Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer: „Die Corona-Infektionen sind in den letzten Tagen und Wochen stark gestiegen - nicht nur in Oberösterreich. Die bundesweite Rückkehr der Maske ist daher ein notwendiger Schritt, um nicht noch stärkere Eingriffe in das öffentliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben vornehmen zu müssen.“

Steiermark: Hotspots eindämmen

„Die Lage in der Steiermark ist aktuell stabil, Hotspots konnten wir bisher gut eindämmen. Damit diese Situation, die wir uns alle gemeinsam hart erarbeitet haben, auch so bleibt, machen solche unter den Ländern abgestimmte Maßnahmen (wie Corona-Ampel bzw. Maskenpflicht) in bestimmten Lebensbereichen sicher Sinn", äußerte sich Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP).

Günther Platter, Landeshauptmann von Tirol (ÖVP), hat sich bereits am Montag für die "Maskenpflicht 2.0" ausgesprochen. In Vorarlberg, wo es in den letzten 24 Stunden nur zwei neue Fälle gegeben hat, sieht man die Verschärfung ebenso positiv. „Das ist mit allen Bundesländern so akkordiert. Das tragen wir so mit", heißt es aus dem Büro von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Man sei sich durchaus bewusst, dass die Fallzahlen in Vorarlberg derzeit niedrig sind. Aber auch Vorarlberg sei nicht davor gefeit, dass es zu einem Anstieg der Infektionen kommen kann.