Ab Freitag gilt wieder Maskenpflicht

In den letzten Wochen hatte sich die Meinung durchgesetzt, dass der Mund-Nasen-Schutz zur Eindämmung von Corona beitragen kann. Jetzt mehren sich wieder die Stimmen jener Experten, die die Maske für eine eher symbolische Aktion halten. Kurz und Anschober wollen mit der Maskenpflicht das Risikobewusstsein der Bevölkerung vor dem Herbst stärken. „Das Virus macht keine Sommerpause“, sagte Kogler.

Zusätzlich soll jetzt an den Grenzen stärker kontrolliert werden. Nehammer sprach von nötigen „Wellenbrechern“ gegen die zweite Welle. Insbesondere die Virus-Einschleppung durch Rückkehrer aus den Ländern des Westbalkans macht der Regierung Sorgen. Diese Reisenden benötigen ab Freitag einen negativen PCR-Test an der Grenze, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. „Bitte unterlassen Sie in diesem Sommer Reisen in diese Region“, appellierte Kurz an die Bevölkerung.