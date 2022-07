Corona-Ampel: Hohes Infektionsrisiko + BA.5: Ansteckung trotz hohem Antikörperwert

Widerstand gegen das vom Bund geplantes Aus für die Quarantäne nach einer Corona-Infektion kommt vom Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ): „Gesundheitspolitiker haben jetzt die unangenehme Aufgabe, weiter darauf zu beharren, dass wir unangenehme Spielregeln brauchen, um so gesund wie möglich durch diese Pandemie zu kommen“, so Hacker in der ORF-Sendung „Wien Heute“. „Eine Zwei-Millionen-Stadt ist kein Experimentierkessel. Es ist undenkbar, dass wir hier experimentieren - dass wir das, was man seit Jahrhunderten weiß, wie man sich in einer Pandemie zu verhalten halt, über Bord werfen und sagen 'Schauen wir einmal, was passiert'.“