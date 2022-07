Warum die Quarantäne-Regeln vorerst bleiben

An diesen Regeln will das Gesundheitsministerium weiter festhalten, wie es auf KURIER-Nachfrage heißt. „Wir prüfen auch die Möglichkeit, Bescheide automatisiert zu erstellen. Damit können Absonderung und Quarantäne bestehen bleiben. Gleichzeitig werden die Behörden massiv entlastet“, heißt es aus dem Ressort. „SARS-CoV-2 soll weiterhin eine anzeigepflichtige Erkrankung nach dem Epidemiegesetz bleiben.“ Änderungen der Schutzmaßnahmen wie die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht an Orten des täglichen Bedarfs oder in öffentlichen Verkehrsmitteln „sind derzeit nicht geplant“.