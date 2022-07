Kommt das Quarantäne-Aus? Wo man überhaupt noch in Isolation muss

Slowenien: Seit Mai gibt es bei unseren Nachbarn keinerlei Covid-19-Restriktionen. Die Quarantäne wurde abgeschafft. Es wird lediglich empfohlen, sich zu isolieren, Kontaktpersonen zu informieren und sich sieben Tage lang täglich zu testen. Quarantänehotels gibt es in Slowenien nicht mehr.

Kroatien: Genesene und Geimpfte müssen sieben Tage in Isolation, sie müssen allerdings nach einer Woche Absonderung noch für drei Tage Maske bei Kontakt mit anderen Personen tragen. Ungeimpfte müssen zehn Tage lang in Quarantäne bleiben.

Großbritannien: Dort gilt schon seit Februar keine Isolationsregelung mehr, es wird aber empfohlen, sich von andren Menschen fernzuhalten.

Schweden: In Schweden gilt Corona seit Anfang April auch nicht mehr als gefährliche Krankheit. Meldepflichtig bleibt eine Infektion dennoch.

Neuseeland: Reisende müssen vollen Impfschutz nachweisen und nach Ankunft zwei Antigen-Schnelltests durchführen. Wer sich infiziert hat, muss – ebenso wie sein gesamter Haushalt – für sieben Tage in Quarantäne.

Australien: Einreisen darf ohne Quarantäne nur, wer vollen Impfschutz hat, Ungeimpfte müssen in manchen Regionen eine Ausnahmegenehmigung beantragen und – sollte diese gestattet werden – zur Quarantäne ins Hotel, das selbst bezahlt werden muss. Infiziert man sich, muss man sieben Tage in verpflichtende Quarantäne.

China: China verfolgt weiterhin eine strenge Corona-Politik, selbst bei Einreisen. Ankommende Reisende müssen nach wie vor sieben Tage in Hotel-Quarantäne, danach drei Tage in einer Privatunterkunft – dies wurde allerdings erst kürzlich verkürzt: Zuvor waren es 21 Tage Isolation. Bei einer Infektion muss man verpflichtend zehn Tage in Isolation und muss danach testen, bei Kontakt zumindest fünf Tage.