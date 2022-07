Großer Andrang auf den vierten Stich

Eine Stunde soll es am Montag dann schlussendlich dauern, bis man tatsächlich an die Reihe kommt. Wer der Empfehlung der Stadt gefolgt ist und sich einen Termin besorgt hat, ist deutlich schneller: Ein Absperrband wird geöffnet, man wird charmant an den Wartenden vorbeigelotst. Registrierung, Arztgespräch und die Impfung selbst – in einer der drei Kabinen, die derzeit in Betrieb sind – gehen dann bei allen flott über die Bühne.