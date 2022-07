Antikörpertests bei BA.5: Warum bisherige Werte zum Vergessen sind

"Es gab bei der 3. Impfung Hinweise aus Studiendaten, dass die Reaktogenität (das Ausmaß der Reaktionen, Anm.) eher geringer ist, aber wenn man es sich im Feld ansieht (Daten aus dem alltäglichen Einsatz, Anm.), dann ist es wahrscheinlich gleichbleibend: Der eine hat bei der ersten Impfung besonders viele Reaktionen gehabt, der andere bei der dritten Impfung."

Die Einnahme von Paracetamol reduziere jedenfalls die Impfwirkung nicht, betont Zwiauer.

Der Impfexperte betonte, dass nach der Impfung auch der Infektionsschutz "kurzfristig doch recht gut ist, aber er sehr rasch wieder abnimmt". Wer also sicher gehen möchte, in seinem Urlaub einen Infektionsschutz zu haben, der könne sich vorher impfen lassen. Der Impfschutz setzt dann nach rund sieben bis 12 Tagen ein: "In den Wochen, in denen man dann auf Urlaub ist, ist die Infektionsgefahr dann wirklich gering."

Unerheblich sei es, mit welchem Präparat die vierte Impfung durchgeführt werde, betonte Zwiauer: "Wir haben im Nationalen Impfgremium gesagt es ist egal." Denn es gebe keine wirklich sehr guten Hinweis darauf, dass gravierende Unterschiede bestünden, auch nicht in der Dauer des Infektionsschutzes, "der nimmt bei allen im Grund genommen relativ ähnlich ab".

Gewisser Schutz durch Infektion mit BA.1 oder BA.2

BA.5 ist in Österreich bereits seit Wochen die vorherrschende Variante – 75 Prozent aller Coronainfektionen gehen derzeit auf sie zurück. Erstmals wurde die Omikron-Variante Anfang 2022 in Südafrika entdeckt und sorgt seitdem in zahlreichen Ländern für Sommer-Wellen. So verzeichnete Österreich von Mittwoch auf Donnerstag rund 12.500 Neuinfektionen.

BA.5 weist eine deutliche Veränderung der Virus-Eigenschaften im Vergleich zu BA.1 und BA.2 auf, insbesondere im Vergleich zu Omikron BA.1. Große Wirksamkeitsstudien fehlen bis dato, allerdings weiß man aus Labor-Studien, dass BA.5 in der Lage ist, den Schutz von Genesenen – wenn sie mit BA.1 infiziert waren - und Geimpften besonders gut umgehen zu können.