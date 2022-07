Moderna will ab Herbst BA.5-Impfstoffe anbieten - wie gut sie schützen

Der Impfstoffhersteller Moderna gab am Montag bekannt, dass im Herbst zwei Omikron-Impfstoffe verfügbar sein werden, die gegen die Varianten BA.4 und BA.5 wirken. Es wären die ersten Impfstoffe, die gegen die infektiöse Variante BA.5 wirksam wäre, die hierzulande aktuell für die erste Sommerwelle der Pandemie sorgt.

BA.5 ist in Österreich bereits seit Wochen die vorherrschende Variante – 75 Prozent aller Coronainfektionen gehen derzeit auf sie zurück, in Wien sind es 80 Prozent. Der US-Experte Eric Topol bezeichnete sie als "schlimmste Variante bisher". Untersuchungen zeigen, dass sie nicht nur infektiöser ist und besser in die Zellen eindringen kann als andere. Sie kann von allen bisher bekannten Varianten auch den Immunschutz am besten umgehen.