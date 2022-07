Omikron: Macht die Subvariante BA.5 schwerere Symptome?

„Inzwischen haben wir uns an die Untervarianten von Omikron gewöhnt – jede etwa 20 Prozent ansteckender als die vorherige – und so kann man sich leicht in dem Gedanken wiegen, dass BA.5 nur eine weitere ist. Aber (…) BA.5 ist ein anderes Biest mit einer neuen Superkraft“, schreibt etwa Robert Wachter, Mediziner an der University of California San Francisco auf Twitter. Auch US-Forscher Eric Topol schreibt in seinem Blog: „Die Omikron-Untervariante BA.5 ist die schlimmste Version des Virus, die wir gesehen haben.“

Zur Los Angeles Times sagte Topol, wenn bei BA.5. auch der Schutz vor schweren Erkrankungen geringer wäre als bei BA.1 und BA.2 - weil BA.5. der durch Infektionen und bisherige Impfungen aufgebauten Immunität besser entkommen kann.