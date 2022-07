Kinderpsychiatrie: Triage ist bereits Alltag

401 vollstationäre und 138 Tagesklinik-Plätze gibt es aktuell in Österreich – für 1,73 Millionen Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 6.699 vollstationäre Betten und 3.895 Tagesklinikbetten. Sevecke: "Umgelegt auf Österreich würde das eine Anzahl von 700 vollstationären Betten und 410 Tagesklinikbetten bedeuten. Anders als in Deutschland und der Schweiz wurde in Österreich die Bettenzahl in den vergangenen Jahren nicht aufgestockt."

Auch die Verweildauer hat sich seit Beginn der Pandemie verkürzt – es gibt mehr Akut- und Krisenbehandlungen mit einer Verweildauer von durchschnittlich ein bis drei Tagen. "Erkrankungen wie Essstörungen, Ängste und Depressionen haben massiv zugenommen und bedingen lange Behandlungsverläufe. Das kann aber nur wenigen Patienten ermöglicht werden, wodurch es zu einer relativ hohen Wiederaufnahmerate kommt“, sagt Sevecke. Die Expertin spricht von einem "Drehtüreffekt".

Kinder- und Jugendpsychiater fehlen

Abgefangen werden könnte dies durch niedergelassene Fachärzte. Derzeit gibt es österreichweit aber nur 37,5 Kassenstellen – laut WHO-Schlüssel wären 112 Stellen notwendig. "Wir bräuchten dreimal so viele Kinder- und Jugendpsychiater, doch die müssen erst ausgebildet werden. Es stauen sich nun noch mehr schwer kranke junge Patienten in die Versorgung außerhalb der Spitäler zurück. Die Telefone in den Ordinationen laufen heiß", betonte Helmut Krönke, Vertreter der niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiater. Ein rasches Behandeln, das bei vielen psychischen Erkrankungen notwendig ist, sei schlicht nicht möglich. Ein Lösungsansatz wäre Lehrpraxen finanziell zu fördern, dass also bereits niedergelassene Fachärzte Kollegen ausbilden.

"Wir produzieren durch diesen Mangel chronisch kranke Erwachsene", sagte Krönke, Bundesfachgruppen-Obmann in der Ärztekammer. "Und das zahlen wir in der Zukunft, denn ein solcher Erwachsener wird in unser Sozialsystem nicht mehr viel einzahlen." Schon vor Ausbruch der Pandemie fehlten in Österreich 50 Prozent der benötigen Krankenhausbetten, im Februar 2021 wiesen dann mehr als die Hälfte, nämlich 55 Prozent der Jugendlichen, depressive Symptome auf, 47 Prozent Angstsymptome, 23 Prozent litten an Schlaflosigkeit und bei 60 Prozent offenbarte sich ein gestörtes Essverhalten. Während bereits die Pandemie Belastungen erhöhte, kämen durch den Ukraine-Krieg oder durch drohende Armut weitere Belastungen dazu.