Nur eine Abteilung

Das hieße jedoch, dass Patientinnen und Patienten vor dem Wochenende entlassen oder in ein anderes Spital gebracht werden müssen. Das bedeutet in weiterer Folge, dass nur mehr eine bettenführende Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie in ganz Wien auch am Wochenende offen hat.

Diese gilt schon jetzt als sehr stark ausgelastet. Weiters wären für Wochenenden Transfers in sogenannte transitionspsychiatrische Abteilungen möglich – Stationen für Jugendliche ab 16 und junge Erwachsene. Diese Stationen, die mit Psychiatern und Psychiaterinnen besetzt sind, gibt es in Hietzing und Floridsdorf. Zusätzlich gibt es die Kinder- und Jugend-Psychosomatik der Klinik Ottakring.