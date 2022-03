Zwischen Esoterik und Protest: Warum so viele Ärzte MFG wählten

Hört man sich in der Kammer um, fällt die Analyse etwas differenzierter aus. Zwar gebe es – wie in der Gesamtbevölkerung – auch unter den Ärzten einen harten Kern an Impfgegnern. Man nimmt aber an, dass der Corona-Kurs der Kammer-Spitze zusätzlich auch gemäßigtere Mediziner in die Arme der MFG getrieben habe.

So habe ein Schreiben von Kammerpräsident Thomas Szekeres aus dem Dezember für heftige Diskussionen gesorgt, wonach Medizinern Disziplinarverfahren drohen, die Patienten von Corona-Impfungen abraten. Manche Ärzte hätten dadurch die ärztliche Behandlungsfreiheit bedroht gesehen.