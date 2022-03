Kammer-Wahl: Wiens neuer Ober-Arzt gesucht

Und was spielt sich hinter dem Duell an der Spitze ab? Chancen auf Platz zwei rechnet sich die bisher drittplatzierte „Wahlgemeinschaft“ aus, wie deren Mandatar, der Herzchirurg Peter Poslussny verrät. Traditionell eine Vertreterin der Spitalsärzte in mittlerer Funktion, will man bei dieser Wahl stärker auch die niedergelassenen Kollegen ansprechen. „Es ist kein Wunder, dass so wenige Kassenarzt werden möchten, wenn man für einen Hausbesuch 50 Euro bekommt, ein Installateur hingegen 90 Euro“, sagt Poslussny. An der Spitze der Liste steht mit Gerald Gingold der Kurienobmann der angestellten Ärzte.

Luxus-Immobilie gekauft

Kampfeslustiger gaben sich die kleineren Parteien. Etwa die „Grünen Ärztinnen und Ärzte“. Deren Obmann Michael Lazansky machte einen äußerst bemerkenswerten Immo-Deal zum Wahlkampfthema. Den Kauf eines 327,5 Millionen Euro teuren Hauses am Graben durch den Wohlstandsfonds der Wiener Kammer (der KURIER berichtete). Lazansky pocht hier auf mehr Transparenz.

Mit Spannung erwartet wird das Abschneiden der impfkritischen MFG rund um ihren Spitzenkandidaten, den Gynäkologen Christian Fiala. Dass solche Protestgruppierungen Erfolg haben können, zeigten zuletzt die „Freien Ärzte Tirol“ die drei Mandate gewinnen konnten. Die Wiener MFG fiel im Wahlkampf vor allem durch scharfe Angriffe auf Szekeres auf.