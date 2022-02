Ärzte-Chef Szekeres plant den dritten Streich

Ein prominenter Titelverteidiger, eine ungewöhnlich große Zahl unterschiedlicher Listen, komplizierte Koalitionsverhandlungen mit ungewissem Ausgang – für eine schnöde Standesvertretungswahl hat die Wiener Ärztekammerwahl allerhand zu bieten, was Politik-Feinspitzen Freude bereitet.

Insgesamt dürfen am 19. März mehr als 13.000 Wiener Mediziner ihre Stimme abgeben. Wer am Wahlabend die meisten davon auf sich verbuchen kann, ist aber – und das macht die Sache so spannend – noch lange nicht Wiener Ärztekammer-Präsident. Das lehrt zumindest die Vergangenheit. Gleich zwei Mal – 2012 und 2017 – ist es Thomas Szekeres mit seiner (ursprünglich SPÖ-nahen) Liste gelungen, von Platz zwei aus Wahlsieger Johannes Steinhart von der ÖVP-nahen „Vereinigung“ noch auszubremsen.