Milliardenvermögen: Der Wohlstandsfonds der Ärztekammer

Man versuche, „dieses System zu durchbrechen“, mit den Mitgliedern besser und transparent zu kommunizieren. Kein leichter Job für den engagierten Arzt der grünen Fraktion. Denn bei den jungen Kollegen unter den 12.000 Kammer-Mitgliedern gibt es viel Kritik am Fonds, in dem sich ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Euro angehäuft hat.

Das war nicht immer so. In den 1980-er Jahren drohte der Alters- und Invaliditätsversorgung für die Ärzte und deren Witwen und Waisen der Kollaps. Bei windigen Veranlagungen wurde viel Geld in den Sand gesetzt, die Pensionen waren zu großzügig bemessen. Hochgerechnet fehlten zwei Milliarden Schilling. Erwin Rasinger, Generalsekretär der ÖVP-nahen „Vereinigung österreichischer Ärzte“, war damals maßgeblich mit verantwortlich für die Sanierung. Man holte Experten und fror die Pensionszahlungen ein. „Heute steht der Fonds super da“ (Rasinger).