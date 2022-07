Urlaubsländer im Brennpunkt: Wo die Corona-Zahlen hochschießen

Corona im Urlaub - wie verhalten?

Wer sich im Urlaub in Großbritannien oder Spanien mit den Virus infiziert, muss nicht mehr in Quarantäne. Dort gibt es schon seit geraumer Zeit keine Absonderungsregelungen mehr. Die Infektion wird ähnlich wie die Grippe gehandhabt.

Auch in Frankreich und in der Türkei muss man nicht in die Isolation, eine Absonderung wird aber empfohlen.

Touristen in Griechenland müssen dagegen fünf Tage in Quarantäne, in Italien sind es zehn Tage Selbstisolation bei einer nachgewiesenen Covid-Infektion. Dort können sich Geboosterte nach sieben Tagen freitesten, aber nur, wenn sie drei Tage asymptomatisch waren.

Im Urlauber-Hotspot Kroatien gibt es sieben Tage Quarantäne für Genesene und Geimpfte, für Ungeimpfte zehn Tage.

Portugal hat eine Selbstisolationspflicht von sieben Tagen. Wie in vielen anderen europäischen Ländern hat Portugal Anfang Juli alle Einreisebeschränkungen bezüglich Covid aufgehoben. Es müssen keine Tests oder Impfungen bei der Einreise vorgelegt werden.

In Frankreich, Malta, den Niederlanden und Spanien bestehen diese Beschränkungen noch.