Wie Experten den bisherigen Verlauf der Sommerwelle einschätzen

Es war in den letzten April-Tagen: Da lagen die Infektionszahlen in Portugal und Österreich auf annähernd gleichem Niveau. Dann kam in Portugal die BA.5-Welle, die ihren Höhepunkt Anfang Juni erreicht hatte. Seither sinken die Zahlen in Portugal und steigen in Österreich – aber wie lange dauert der Anstieg noch an?