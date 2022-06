Vierte Impfung: Für wen sie empfohlen und für wen sie möglich ist

Ist es sinnvoll, sich eine Woche vor dem Urlaub die vierte Impfung zu holen?

„Wir gehen von einem kurzfristig erhöhten Infektionsschutz aus, aber wie hoch der bei BA.4/BA.5 wirklich ist und wie lange er anhält, das wissen wir noch nicht“, sagt Wiedermann-Schmidt. „Wer das macht muss man sich auch fragen, ob man dazu bereit wäre, sich im Herbst nochmals impfen zu lassen. Denn wer jetzt die vierte Impfung erhält, wird eine fünfte benötigen. Umso jünger jemand ist, umso genauer gehört das überlegt, jede Impfung bringt schließlich auch Impfreaktionen mit sich. Eine allgemeine Impfstrategie, alle 4 bis 5 Monate zu impfen, ist immunologisch gesehen kein Langzeitziel. Und das Infektionsrisiko etwa bei einem Flug oder im Zug kann man besonders gut auch mit Masken senken. Es scheint, als ob dies völlig vergessen wurde.“



"Natürlich, das individuelle Umfeld gehört immer miteinbezogen. Das ist ja auch der Grund, warum für Gesundheitspersonal die vierte Impfung sehr sinnvoll ist – weil hier einfach das Infektionsrisiko deutlich erhöht ist. Und da geht es dann auch um das Risiko, andere anzustecken und im Beruf auszufallen. Wer also viel reist und viele Kontakte hat, muss neben seinem Alter auch diese Faktoren in seine Entscheidung für eine frühere oder spätere vierte Impfung einbeziehen. Es spricht also nichts dagegen, sich in einem solchen Fall auch schon jetzt die vierte Impfung verabreichen zu lassen, wenn man jünger als 65 Jahre alt ist. Trotzdem halte ich es nicht für gut, dass bei diesen Überlegungen die Maske in den Hintergrund geraten ist.