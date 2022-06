Abwasser zeigt: "Welle ist größer, als die Zahlen vermitteln"

Insam: „Unsere Daten gehen in die Richtung, dass das Infektionsgeschehen derzeit rund eineinhalb mal so hoch ist wie die tatsächlich gemeldeten Fälle. Die Welle ist ganz klar größer als die Zahlen vermitteln.“ Also dann bereits 15.000 tägliche Neuinfektionen statt 10.000? „Ja, das ist aus unseren Abwasserdaten ganz klar abzuleiten“, sagt Insam. Die Proben aus den meisten Kläranlagen liegen in den beiden Stufen mit der höchsten Zahl an gemessenen Virenpartikeln.