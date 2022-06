Warum eine erneute Corona-Infektion gefährlich sein kann - trotz Impfung

Die Risiken traten bei allen Kohorten auf: Also bei jenen, die vor der zweiten Infektion nicht geimpft waren wie bei jenen, die eine Impfung, zwei oder mehr Impfungen erhalten hatten. Die Risiken waren in der akuten Phase am stärksten ausgeprägt, blieben aber auch in der postakuten Phase der Reinfektion bestehen - und die meisten waren noch sechs Monate nach der Reinfektion vorhanden.

"Die Konstellation der Ergebnisse zeigt, dass eine Reinfektion ein nicht-triviales Risiko für Gesamtmortalität, Krankenhausaufenthalte und negative gesundheitliche Folgen in der akuten und post-akuten Phase der Reinfektion mit sich bringt. Um die Gesamtbelastung durch Tod und Krankheit aufgrund von SARS-CoV-2 zu verringern, sind Strategien zur Prävention von Reinfektionen erforderlich", so die Studienautoren um Ziyad Al-Aly.