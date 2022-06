Corona: Reinfektionen auch bei Geimpften mit Genesung möglich

"Es macht zuversichtlich, dass die Welle in Portugal und Südafrika nicht allzu schwer verlaufen ist", erklärte hingegen Virologin Ciesek in zeit online: "Das Ausmaß an Infektionen dort war nicht vergleichbar mit vorherigen Wellen, und ich hoffe, dass es bei uns ähnlich sein wird."

Ähnlich auch die Einschätzung von Christina Falk, Immunologin an der Medizinischen Hochschule Hannover: "BA.4 und BA.5 sind immer noch Sublinien von Omikron, so wie BA.1 und BA.2, die gerade bei uns zirkulieren. Daher werden wir in den Sommermonaten vermutlich ganz gut klarkommen."

Infektiologe Reisinger hält es für möglich, dass im Oktober eine neue Variante auftritt: "Wir haben in den letzten zwei Jahren gelernt, dass sich alle sechs Monate eine neue Variante entwickelt. Und innerhalb dieser Varianten wie beispielsweise Omikron gibt es alle paar Wochen Mutationen. Sodass ich mir vorstellen kann, dass wir sechs Monate nach Omikron – sprich: im Oktober - wieder eine neue Variante bekommen, die sich dann eventuell vermehrt ausbreitet", erläuterte er im NDR-Interview. "Aber wenn Viren mutieren, dann können sie immer in beide Richtungen mutieren. Sie können ansteckender werden oder nicht ansteckender. Allerdings nur die ansteckendere Variante setzt sich dann in einer Population durch."

Ideal wäre eine Variante, "die ansteckender ist, aber nicht krankmachend. Dann hätten wir so etwas wie eine natürliche Immunisierung oder Impfung."