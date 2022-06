Corona: Warum die Infektionszahlen jetzt wieder steigen

Neue Subvarianten

In Portugal sind die neuen Omikron-Subvarianten BA.4/BA.5 bereits dominant, sie sind noch infektiöser als BA.2. Ihr Wachstumsvorteil gegenüber BA.2 wird auf 40 Prozent geschätzt. „Die Verdopplungszeit beträgt zwölf Tage, binnen weniger Wochen könnten diese Subvarianten also auch bei uns dominant sein“, sagt Komplexitätsforscher Peter Klimek vom Complexity Science Hub (CSH) in Wien. Allerdings ist die Verteilung „ziemlich unterschiedlich“: In Wien liegt ihr Anteil bei 15 %, in der Steiermark oder Oberösterreich sind es unter 1 %, österreichweit 8 %. „Gleichzeitig ist die Zahl der BA.2-Fälle rückläufig.“ Doch die neuen Varianten sind nicht der einzige Grund für den Infektionsanstieg.