Neue Omikron-Varianten: Wie geht es weiter mit den Infektionszahlen?

Wie stark Portugal betroffen ist, zeigt ein Vergleich der täglichen neuen Coronavirus-Infektionen pro Million Einwohner auf der Plattform Our World in Data: In Portugal waren es am 2.6. demnach 2.878 neue Infektionen, in Deutschland 428, in den USA 292, in Österreich 222 und im Großbritannien 70. Allerdings: Auch in Deutschland zeigt sich bereits ein deutlicher Inzidenzanstieg, in Österreich stieg in den vergangenen Tagen die Inzidenz leicht, in den vergangenen drei Tagen (auch von Donnerstag auf Freitag) lag die Zahl der täglich neu gemeldeten Fälle erstmals wieder seit 19.5. über 3.000.