"Modeerscheinung": Long Covid Patientin kämpft mit Schikanen durch Behörden

Existenzängste

Seit März 2021 leidet Frau R. nach einer Covid-Infektion unter Long Covid und kann nicht mehr als Berufskraftfahrerin arbeiten. Das sorgt für einige Schwierigkeiten mit den Behörden. Denn: Die 54-Jährige ist in Krankenstand und muss immer wieder Nachweise über ihren Gesundheitszustand vorlegen. Nur noch bis Mitte August erhält sie Krankengeld, in Pension darf sie laut Pensionsversicherung aber nicht gehen. Auch eine Reha und Reha-Geld wurden ihr nicht genehmigt. "Ich war immer eine sehr arbeitssame Person, mein ganzes Leben. Ich möchte wieder in die Arbeitswelt, aber ich kann nichts an meinem Gesundheitszustand ändern. Wenn ich wüsste wie, würde ich es sofort tun", berichtet R.

Zusätzlich zu ihren gesundheitlichen Problemen kämpft sie nun mit finanziellen: "Die Wohnbeihilfe wurde abgelehnt, ich bekomme derzeit 1200 Euro, 800 Euro sind allein schon die Wohnkosten. Ich weiß oft gar nicht, wie ich das alles stemmen soll. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und jetzt schaut jeder weg. Teilweise ist meine körperliche Verfassung so, dass es mir lieber wäre, es würde zu Ende gehen."

Hausärztin veröffentlicht Brief

Ihre Hausärztin Lisa-Maria Kellermayr nimmt das Krankheitsbild ernst und engagiert sich. Sie veröffentlichte jetzt auf Twitter einen Brief der Österreichischen Gesundheitskasse, in dem nach der Arbeitsfähigkeit der Patientin gefragt wird. "Jeden Monat müssen Betroffene Befunde, Atteste zu ihrer Erkrankung vorlegen. Sie sollen zu Spezialisten gehen, teilweise in andere Bundesländer fahren. Die Patienten haben keine Energie dafür, solche Streitereien auszutragen. Und es werden immer mehr, die das betrifft", sagt Kellermayr.