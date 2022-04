Bei Long Covid ist Österreich nach wie vor im Blindflug unterwegs

„Deshalb wiederhole ich die Forderung, dass man die Sozialversicherungs- und Krankenanstaltsdaten mit dem epidemiologischen Meldesystem verknüpft“, sagt der AK-Experte. Die vernetzten Daten sollen für Forschungszwecke „natürlich nach den Richtlinien des Datenschutzes“ zur Verfügung stehen.

In Deutschland etwa sei man schon weiter. Dort müssen Ärzte im niedergelassenen Bereich bereits seit Anfang 2021 Long Covid verpflichtend nach dem internationalen Codierungssystem melden. Dies sei auch für Österreich notwendig.

Bis es so weit ist, will man sich mit eher rudimentären Methoden behelfen: Die ÖGK hat einen Fragebogen zum Symptom-Screening für Long Covid entwickelt, der derzeit österreichweit an die Patienten verteilt wird. Damit wolle man besser erfassen, wie viele Menschen betroffen sind und unter welchen Symptomen sie leiden, betont Huss.

Mehr Therapie-Zentren

Er pocht auch auf den Ausbau der medizinischen Versorgung der Betroffenen. Aktuell gebe es erst in Spitälern in Wien, Graz und Innsbruck multidisziplinäre Zentren, die auf die Behandlung von Long Covid spezialisiert sind. Geht es nach Huss, müsste es in jedem Bundesland eine derartige Ambulanz geben – um die Hausärzte nicht mit der Behandlung dieser komplexen Erkrankung alleine zu lassen.

Die Experten fordern auch einen Rechtsanspruch auf Wiedereingliederungszeit, um Betroffenen nach längeren Fehlzeiten den Wiedereinstieg am Arbeitsplatz zu erleichtern. Außerdem sollten Covid-19-Erkrankungen als Berufskrankheiten anerkannt werden, wenn die Menschen am Arbeitsplatz den Kontakt mit Erkrankten oder kontaminiertem Material nicht vermeiden konnten.