Zwei neue Anlaufstellen für Long Covid Patienten

In einem Brief an Ärztinnen und Ärzte weist die Österreichische Gesundheitskasse auf zwei neue Clearingstellen für Patientinnen und Patienten hin, zu welcher Personen mit Verdacht auf Long Covid zugewiesen werden können.

Gemeint sind Betroffene mit anhaltenden Beschwerden seit mindestens zwölf Wochen nach einer Infektion mit Covid-19. Mittels Überweisung können die Patientinnen und Patienten direkt einen Termin ausmachen. In den beiden Gesundheitszentren in Wien und Graz sind unterschiedliche Fachrichtungen vertreten, wodurch Betroffenen lange Wege erspart werden sollen. Ziel sei ein rascher Behandlungspfad, heißt es in dem Schreiben.

Es erfolgt eine differentialdiagnostische Abklärung sowie Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise.

Die Terminvergabe erfolgt telefonisch:

Gesundheitszentrum Mariahilf in Wien: 050766-1140677

Gesundheitszentrum Graz: 050766-155521

Die Patientinnen und Patienten benötigen einen Arztbrief mit ihren Vorerkrankungen, Medikamenten, Allergien, Vor-Operationen sowie ein aktuelles Blutbild und weitere vorhandene Befunde.