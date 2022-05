In Österreich besteht aber auch eine gewisse Hoffnung unter Expertinnen und Experten, dass eine mögliche BA.4/BA.5-Welle deutlich schwächer als etwa in Portugal ausfallen könnte: Denn in Österreich war die BA.2-Welle deutlich stärker als in Portugal. "Interessant ist, dass bisher in Ländern mit einer großen BA.2-Welle BA.4 und BA.5 langsam ansteigen", erklärte der südafrikanische Virologe Tulio de Oliveira bereits vor einigen Tagen – er leitet das Centre for Epidemic Response and Innovation (CERI) der Universität Stellenbosch in Südafrika. BA.4. und BA.5 sind BA.2 ähnlicher als BA.1, das dürfte auch den Schutz von Personen erhöhen, die eine BA.2-Infektion bereits durchgemacht haben.