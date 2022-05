Varianten BA.4 und BA.5 in Österreich angekommen: Was man bisher weiß

Erstmals in Südafrika beschrieben, breiten sich die Varianten BA.4 und BA.5 mittlerweile weltweit aus. In mehr als 20 Ländern wurden sie bereits nachgewiesen, 50 Prozent der Nachweise erfolgten außerhalb Afrikas. Vor allem in Portugal werden Anstiege verzeichnet: Bereits 37 Prozent der Covid-Infektionen gehen laut dem portugiesischen National Institute of Health auf BA.5 zurück. Berechnungen des Instituts zeigen, dass die Variante noch diese Woche dominant wird, wenn sie sich weiterhin so ausbreitet wie bisher.

Die europäische Gesundheitsbehörde ECDC stufte BA.4 und BA.5 kürzlich als "besorgniserregend" ein und folgte damit der Einstufung der Weltgesundheitsbehörde WHO. Auch hierzulande wurden beide Varianten bereits nachgewiesen. Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.