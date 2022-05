Fünfte Welle in Südafrika: Was uns im Herbst erwarten könnte

Mittlerweile wurde sie in einigen weiteren Ländern nachgewiesen, darunter auch Österreich. Wien meldete erste Fälle, ebenso die Steiermark und Salzburg. Im bundesweiten Abwasser-Monitoring gibt es bisher noch keine Hinweise auf die neuen Virusvarianten.

Nicht vergleichbar

Hierzulande ist nach wie vor BA.2 dominant, die Infektionszahlen gehen aber deutlich zurück. "Man kann die Situation in Südafrika nicht eins zu eins auf Mitteleuropa umlegen. Die Omikron-Welle ist in Afrika wesentlich länger her und wir wissen, dass nach einer durchgemachten Infektion oder nach frischer Impfung für acht bis zwölf Wochen ein sehr guter Schutz vor symptomatischer Infektion gegeben ist, auch vor anderen Varianten. Wir haben also noch ein wenig Verschnaufpause, da gerade erst die BA.2-Welle abebbt“, sagt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien.

Noch gebe es nicht viele Informationen dazu, wie BA.4 und BA.5 charakterisiert sind. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass es hinsichtlich des Krankheitsbildes keine großen Unterschiede gibt, die beiden Subvarianten aber infektiöser als BA.2 sind. "Das muss man im Kontext sehen, auch BA.2 war infektiöser als BA.1. Man vergisst aber, dass zwischen diesen beiden Varianten Zeit verstrichen ist, in der die Antikörper-Spiegel abgesunken sind", betont Redlberger-Fritz. Heißt: Je mehr Abstand zu einer vorherigen Welle ist, desto mehr Menschen infizieren sich bei einer neuen Variante, da ihr Schutz nach einer Infektion oder Impfung nachgelassen hat.

Kann sich Immunsystem entziehen

In Südafrika ist derzeit Herbst – und wie in vielen anderen Ländern in den vergangenen zwei Jahren – folgte er auf einen Sommer mit niedrigen Infektionszahlen und einer dadurch weniger gut geschützten Bevölkerung. Allerdings gibt es Hinweise, dass sich BA.4 und BA.5 dem Immunsystem besser entziehen können. Laut südafrikanischen Genomsequenzierungen enthalten sie Mutationen, die zum Teil schon von früheren Varianten bekannt sind und dafür sorgen, dass das Virus vom Immunsystem schlechter erkannt wird.