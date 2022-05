Die Covid-Szenarien: Womit die Politik im Herbst rechnet

Grundsätzlich warnt der Experte davor, zu sehr auf das Prinzip Hoffnung zu setzen. „Wir müssen jetzt ins vorausschauende Agieren kommen und weniger hoffen. 2020 haben wir gehofft, dass das Virus verschwindet; 2021 haben wir gehofft, dass uns die Impfung rettet.“

All das sei nicht eingetroffen. Und auch wenn es derzeit den Anschein habe, als würden nun Varianten wie Omikron kommen, die mildere Krankheitsverläufe verursachen, sei eines klar: „Es muss nicht so weitergehen.“ Oder anders formuliert: Kein Wissenschafter kann versprechen, dass das Coronavirus nicht in eine Richtung mutiert, die die Gefahr wieder vergrößert.

Bis hierher klingt das alles nicht besonders erfreulich. Insofern ist es angebracht, auch auf Umstände hinzuweisen, die den allgemeinen Optimismus nähren.