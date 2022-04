Ungeimpfte Omikron-Genesene weniger vor BA.4 und BA.5 geschützt

Anders als in Österreich, wo BA. 2 dominieren, treiben in Südafrika die Omikron-Untervarianten BA. 4 und BA. 5 die Zahlen in die Höhe: Der Anteil an den 500 sequenzierten Coronagenomen in der ersten Märzwoche hatte noch bei 5 Prozent gelegen - vier Wochen später ist dieser Anteil auf 50 Prozent gestiegen. In einem Tweet stellte der deutsche Virologe Christian Drosten fest, dass der R-Wert dieser Varianten derzeit bei 1,5 und damit im Bereich des exponentiellen Wachstums liegt.

Die Varianten BA.4 und BA.5 stammen nicht direkt von den in Österreich dominierenden Varianten BA.1 und BA.2 ab: Alle fünf Subvarianten haben jedoch einen gemeinsamen Omikron-Urahne.

Südafrika kann mit seinem Surveillance-System die Ausbreitung neuer Viren besonders gut verfolgen: Jetzt veröffentlichten südafrikanische Wissenschafter ihre ersten Erkenntnisse zu einer möglichen Immunflucht von den beiden Omikron-Untervarianten und wie gut Omikron-Genesene vor diesen Varianten geschützt sind.