Moderna beantragt EU-Zulassung für Impfstoff für Kleinkinder

Das US-Unternehmen Moderna hat bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) die Zulassung für seinen Coronavirus-Impfstoff für Kinder im Alter von sechs Monaten bis fünf Jahre beantragt. Genau genommen handelt es sich um eine Änderung der bedingten Marktzulassung, wie das US-Unternehmen mitteilte.

In der EU ist der Moderna-Impfstoff Spikevax bisher nur für Kinder ab sechs Jahren zugelassen. In den USA reichte das Unternehmen bereits am Donnerstag seinen Antrag für eine Notfallzulassung ein.