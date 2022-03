Corona bei Kindern: Natürliche Antikörper halten sieben Monate

Kinder, die sich mit Corona infizieren, entwickeln natürliche zirkulierende Antikörper, die mindestens sieben Monate lang halten, so eine neue Studie unter Leitung von Forschern der UTHealth Houston. Die Studie wurde heute im Fachmagazin Pediatrics veröffentlicht.

Die Forscher untersuchten die Daten von 218 Kindern im Alter von 5 bis 19 Jahren aus einer Erhebung des Bundesstaates Texas. Die Erhebung begann im Oktober 2020 mit dem Ziel, den Antikörperstatus in der Population von Erwachsenen und Kindern in Texas im Laufe der Zeit zu ermitteln.

Freiwillige, die an der Studie teilnahmen, stellten den Forschern drei separate Blutproben zur Verfügung. Die Proben wurden vor der Einführung des Impfstoffs und während der Delta- und Omikron-Varianten entnommen. Bislang haben die Forscher drei verschiedene Phasen der Studie abgeschlossen.

Absolute Schutzschwelle noch nicht bekannt

"Dies ist die erste Studie aus der texanischen CARES-Erhebung, die Daten aus allen drei Erhebungszeitpunkten enthält", sagte Sarah Messiah, korrespondierende Autorin der Studie und Professorin für Epidemiologie, Humangenetik und Umweltwissenschaften an der UTHealth School of Public Health am Campus Dallas. "Diese Ergebnisse sind wichtig, denn die Informationen, die wir von den mit Covid-19 infizierten Kindern sammelten, unterschieden sich weder danach, ob ein Kind asymptomatisch war, noch nach der Schwere der Symptome, wann es das Virus bekam, ob es ein gesundes Gewicht hatte oder fettleibig war, noch nach dem Geschlecht. Es war für alle gleich."

Während 96 Prozent der mit Covid-19 infizierten Kinder noch bis zu sieben Monate später Antikörper aufwiesen, war weit über die Hälfte (58 Prozent) der Stichprobe bei der dritten und letzten Messung negativ für infektionsbedingte Antikörper. In den Ergebnissen sind die Auswirkungen des Impfschutzes nicht berücksichtigt.

Die Ergebnisse, so Messiah, sind nur ein erster Schritt zum Verständnis der Auswirkungen des Virus auf Kinder. Bis heute seien 14 Millionen Kinder in den USA positiv auf das Virus getestet worden, sagte sie.

"Die Literatur für Erwachsene zeigt uns, dass die natürliche Infektion und der Impfschutz den besten Schutz gegen Covid-19 bieten. Einige Eltern sind der Meinung, dass ihr Kind, nur weil es sich mit Covid-19 angesteckt hat, nun geschützt ist und nicht geimpft werden muss, und das ist ein Missverständnis. Unsere Studie ist zwar insofern ermutigend, als eine gewisse Menge natürlicher Antikörper bei Kindern mindestens sechs Monate lang bestehen bleibt, aber wir kennen die absolute Schutzschwelle noch nicht. Wir haben ein großartiges Instrument zur Verfügung, um Kindern einen zusätzlichen Schutz zu bieten, indem sie sich impfen lassen, also nutzen Sie es, wenn Ihr Kind dafür in Frage kommt", sagte Messiah.