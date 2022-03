Hohe Corona-Zahlen: Kann man sich zwei Mal mit Omikron anstecken?

Wieso sind ĂĽberhauot die Zahlen derzeit so hoch?

„Deutschland und Österreich sind die EU-Länder, die den Omikron-Gipfel noch nicht klar überschritten haben“, sagt die Virologin Dorothee von Laer. Ein Grund dafür könnte sein, „dass wir nicht den Grad an Durchimmunisierung wie andere Länder haben. Einerseits sind wir eines der Impfschlusslichter, andererseits hat es etwa in anderen Ländern eine höhere Durchseuchung gegeben“.

Speziell in Ă–sterreich seien zuletzt die MaĂźnahmen auch nicht mehr konsequent umgesetzt worden. Bis sich ein klarer Abfall bei den Zahlen zeige, werde es noch zwei bis drei Wochen dauern.

Nicht verstanden habe von Laer die Abschaffung der Maskenpflicht. Sie sehe schon, dass es in den Schulen nicht so leicht sei mit den Masken, „aber bei den Erwachsenen gibt es im Handel oder im Kino überhaupt keinen Grund, nicht die Maske aufzusetzen“.

Ist jetzt die infektiösere Omikron-Variante BA.2 bereits dominant?

„Man ist ja immer davon ausgegangen, dass die Omikron-Subvariante BA.1 durch BA.2 verdrängt wird“, sagt der Genetiker Ulrich Elling vom Institut für Molekulare Biotechnologie. „Aber dieser Übergang hat länger gedauert als erwartet.“ Einerseits durch die bis vor Kurzem geltenden Schutzmaßnahmen, „und dann ist noch etwas relativ Unvorhersehbares passiert: Es hat sich eine weitere Variante, BA.1.1, dazwischengeschoben, die sich nur in einer Mutation von BA.1 unterscheidet, und dadurch schlägt der Effekt von BA.2 erst jetzt voll durch“.

Und merkt man schon einen Effekt der Ă–ffnungen vom Wochenende?

Ein weiterer Grund für den Anstieg sei die Aufhebung fast aller Maßnahmen außerhalb Wiens am Samstag „und auch, dass durch den Krieg der Gedanke an Schutzmaßnahmen in den Hintergrund getreten ist“. Auch Elling fordert eine Maskenpflicht in Innenräumen. Beide halten die Entscheidung der Impfpflicht-Kommission für vernünftig, betonen aber, dass bis zum Herbst die Impflücke besonders bei den über 60-Jährigen geschlossen werden muss und Ende des Sommers eine effiziente Booster-Kampagne notwendig wird.