Corona: Warum eine Top-Virologin optimistisch in die Zukunft schaut

Wird es wieder ein Leben wie vor der Pandemie geben?

Das hoffe ich und davon gehe ich absolut aus. Wir werden uns irgendwann mit dem Virus arrangiert haben. Was uns wahrscheinlich bleiben wird, ist ein höheres Bewusstsein, wie man sich vor Infektionen schützen kann. Und so werden vielleicht viele auch weiterhin bei einer hohen Virenbelastung im Winter weiterhin freiwillig eine FFP2-Maske etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Innenräumen mit vielen Anwesenden tragen. Aber abgesehen davon werden wir wieder in eine Normalität wie vor der Pandemie zurückkommen.

Könnte es dann nach der Pandemie so werden wie bei der Influenza, dass jährlich nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung erkrankt und es in der Regel zu keiner Überlastung der Spitäler kommt?

Ja, wobei es natürlich schon Unterschiede zwischen Influenza und Coronaviren gibt. So ist die Influenza-Impfung nicht so effektiv wie die Corona-Impfung. Bei der Influenza kann man genau beobachten, wann sie – im Winter – nach Europa und nach Österreich kommt, dann kommt es zur Epidemie und nach zirka drei Monaten ist die Epidemie meist vorbei. In der übrigen Jahreszeit zirkulieren Influenza-Viren nicht bei uns. Die Coronaviren zirkulieren hingegen das ganze Jahr, nur in verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich stark. Wobei auch heftige Influenza-Wellen die Spitäler zumindest für einige Wochen sehr belasten können.