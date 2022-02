Wie zwei junge Menschen Long Covid erleben

„Ich habe Angst, nach draußen zu gehen“

Natalie F. war mitten in der Vorbereitung für ihr Biologiestudium, als sie sich im März 2021 mit Covid-19 infizierte. Die Infektion verlief für sie zunächst mild. Nach ein paar Tagen erlitt Natalie zum ersten Mal eine Tachykardie-Episode: Sie bekam starkes Herzrasen und den ärztlichen Rat, ihren Körper zu schonen.

Doch als die akute Infektion überstanden war, verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend. Heute ist die Liste ihrer Symptome lang. So leidet die Wienerin etwa am POTS-Syndrom: Beim Aufstehen steigt ihr Puls stark an. "Es gab Tage, da bin ich mehrmals umgekippt“, erzählt sie. Eine Zeit lang saß sie deswegen sogar im Rollstuhl.

Unzählige Symptome

Auch starke Zitter- und Krampfanfälle sowie Gehirnnebel und chronische Kopfschmerzen machen ihr zu schaffen: "Die Krampfanfälle schränken mich extrem ein, weil ich deswegen Angst habe, nach draußen zu gehen.“ Zusätzlich hat die ehemalige Cheerleaderin das Mastzellenaktivierungssyndrom entwickelt, weswegen sie allergische Reaktionen erleidet – etwa auf Medikamente, Duft- oder Inhaltsstoffe.

Den Weg zur Diagnose beschreibt Natalie als Ärztemarathon; sehr schwierig sei es gewesen, in einer Long-Covid-Ambulanz unterzukommen. Auch Behandlungsmöglichkeiten sind nach wie vor eingeschränkt. Wenn es sich bei ihrem POTS-Syndrom um eine Autoimmunerkrankung handelt, könnte eine Immunglobulintherapie gestartet werden. Jedoch werde diese von der Krankenkasse nur selten bewilligt.