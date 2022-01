Wie tausende Long-Covid-Patienten durch das soziale Netz fallen

Long Covid - also die Folgen einer Corona-Erkrankung, die bisher nicht nur wenig erforscht sind, sondern auch in den verschiedensten Varianten auftauchen. Atemnot, Erschöpfung, Kopfschmerzen - die Liste der Symptome ist lang. Ehemalige Corona-Patienten haben oft auch noch Wochen und Monate nach ihrer Infektion Probleme mit den Symptomen.

In Österreich ist man auf diese Langzeitkrankenstände und oft auch Arbeitsunfähigkeit wenig bis gar nicht vorbereitet. "Viele sind schon vom Arbeitsweg so erschöpft, dass sie sich eigentlich hinlegen müssten. Weil sie einfach regelmäßige Pausen bräuchten, die aber an vielen Arbeitsstellen nicht möglich sind", so Neurologe und Long-Covid-Spezialisit Michael Stingl im Ö1-Morgenjournal. Viele Arbeitnehmer versuchen irgendwie weiterzuarbeiten "oder sich mit Homeoffice oder Stundenreduktion über die Long-Covid-Zeit zu retten. Viele schaffen das gerade einfach so. Aber das ist ja kein dauerhaftes Konzept und es gibt viele, die einfach gar nicht mehr arbeitsfähig sind", so Stingl.