Neurologe Stingl: Die Liste der Long-Covid-Symptome ist lang

Wenig Therapien

Therapien gibt es leider kaum: „Derzeit ist das sogenannte Pacing das Mittel der Wahl: Die Patienten passen ihre Aktivitäten an Leistungsgrenzen an. Überschreiten sie diese Grenzen ständig, weil sie z. B. Geld verdienen müssen, kann der Erschöpfungszustand chronisch werden.“ Das sei der Unterschied zu anderen Rehabilitaionsmaßnahmen, etwa nach Unfällen, wo man Schritt für Schritt die Menschen dazu animiert, über ihre Grenzen zu gehen.

Auch wenn Ärzte noch nicht so ganz wissen, wie sie mit Long-Covid-Patienten umgehen sollen, ist Michael Stingl optimistisch, „dass in den nächsten Jahren eine Therapie gefunden wird“. Der erste Schritt dahin sei, die Prozesse zu definieren, die hinter Long Covid stecken. „In dem Moment, wo das gelingt, wird es natürlich Medikamente geben. Der Druck ist einfach zu groß – hier wird sicher viel Geld und Energie in die Forschung fließen.“ Schließlich sei es auch ein volkswirtschaftliches Problem, wenn so viele Menschen in den besten Jahren nicht mehr arbeitsfähig sind.