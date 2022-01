Am häufigsten kommt es zu körperlicher und kognitiver Erschöpfung, was sich etwa in Schwierigkeiten bei Konzentration und Merkfähigkeit, Kreislaufproblemen, Gelenkschmerzen, Atemnot und Verdauungsstörungen zeigt. Viele beschreiben den sogenannten "Brain Fog", einen Gehirn-Nebel, der die Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit meint.

Eine aktuelle Studie, veröffentlicht in der Fachzeitschrift Cell, zeigt nun, bei welchen Menschen langanhaltende Symptome wahrscheinlicher sind. Amerikanische Forscher der University of Washington, des Institute for Systems Biology und des Swedish Medical Center in Seattle untersuchten 209 Patientinnen und Patienten im Alter von 18 bis 89 Jahre über zwei bis drei Monate nach ihrer Covid-Diagnose. Sie fanden vier biologische Faktoren, die helfen könnten, vorherzusagen, ob eine Person Long Covid entwickeln wird.