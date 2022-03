Warum die Impfpflicht jetzt fällt und welche Folgen das hat

Und das partout an einem Tag, an dem die Zahl der Neuinfektionen (Stand Mittwoch: 47.795) einen historischen Höchstwert erreicht sowie die Bundeshauptstadt Wien mit 603 Covid-Patienten auf Normalstationen einen Rekordwert (siehe rechts) vermeldet. Demgegenüber steht eine in Relation verschwindend geringe Zahl an Erstimpfungen (411 waren es am Dienstag) – und eine gleichzeitig immer größer werdende Zahl an Genesenen (2,6 Millionen).